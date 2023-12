A Quartu l'abbandono dei rifiuti diventa illecito penale

Illecito penale e non solo amministrativo per chi abbandona rifiuti a Quartu Sant'Elena. È una delle novità del nuovo regolamento di igiene urbana approvato dalla Giunta comunale.

Con un'ulteriore delibera, invece, sarà revocata e stralciata la parte riguardante l'incremento della Tari per chi detiene animali in casa. "Nella proposta che sottoporremo all'approvazione del Consiglio comunale il Regolamento di Igiene Urbana non conterrà la parte sugli animali - spiega il sindaco Graziano Milia -. L'articolo in questione era infatti una prima bozza non modificata per un mero errore materiale di cui mi scuso personalmente. Verrà quindi tolta dal documento tutta la parte che interessa gli animali, per i quali si rende invece necessario un ragionamento a parte".

Un argomento che sarà ulteriormente approfondito. "Resta ora comunque da affrontare un serio ragionamento riguardo la detenzione e soprattutto il benessere animale - conclude il primo cittadino - un tema particolarmente caro a questa Giunta, che verrà infatti preso in carico in un secondo momento con le necessarie modifiche di regolamento sul benessere animale".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA