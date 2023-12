La musicologa Gaia Varon presenta La Bohème al Lirico Cagliari

Musicologa appassionata di divulgazione, affianca all'impegno come studiosa e come didatta, il mestiere di autrice e conduttrice radio e televisione. Gaia Varon è attesa a Cagliari per presentare La Bohème.

Il capolavoro di Giacomo Puccini va in scena al Teatro Lirico di Cagliari giovedì 21 dicembre alle 20.30. L'incontro col pubblico, per una guida all'ascolto e visione dell'opera, è in programma venerdì 15 dicembre, alle 17, nel foyer di platea del Teatro. L'opera in quattro quadri è l ottavo e ultimo titolo della stagione lirica e di balletto 2023 del Teatro Lirico di Cagliari. L'ingresso alla presentazione è libero.

Vincitrice del Premio internazionale Rotary Club "Giuseppe Verdi" 2011 (Istituto Nazionale di Studi Verdiani di Parma), Gaia Varon sta preparando un libro sulla componente strumentale nelle opere verdiane. È membro del gruppo di studio WAV - Worlds of Audiovision, condotto da Gianmario Borio e Elena Mosconi nella Facoltà di Musicologia dell'Università degli Studi di Pavia -Cremona. Tra i numerosi impegni sta completando un libro di prossima pubblicazione sulle produzioni televisive della Quinta Sinfonia di Beethoven.



