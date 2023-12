Vandalizzata a Platmona la nuova pensilina Atp Sassari

Nuovo raid vandalico ai danni delle pensiline di Atp. Questa volta a farne le spese la struttura in cristallo e metallo realizzata alla rotonda di Platamona: una pensilina speciale, creata seguendo i particolari dettami della Soprintendenza nel pieno rispetto e tutela del paesaggio, il cui iter di approvazione e realizzazione dell'opera è stato lungo ma che finalmente aveva restituito decoro e bellezza al luogo.

"Il vandalismo, l'incuria, il non rispetto del bene comune è ciò che fa più male alle casse aziendali perchè i denari che puntualmente vengono utilizzati per sistemare e rimediare all'azione di vandali e balordi riducono quelli che possono essere investiti per migliorare e innovare i servizi - fa sapere l'azienda trasporti di Sassari - Una situazione davvero insostenibile e alla quale è la città tutta che deve opporsi.

L'azienda sta facendo il possibile per portare decoro, servizi efficienti e all'avanguardia e rendere quindi l'esperienza di trasporto pubblico la migliore possibile. Ma i cittadini e le cittadine devono giocare il ruolo principale e opporsi, ribellarsi e denunciare gli incivili che distruggono anche un pezzo di quella che è la loro casa." "Diciamo basta all'inciviltà nella nostra città. Vorremmo lavorare esclusivamente per accrescere i servizi e non per rimediare al degrado intellettivo di alcuni. Danneggiare un bene comune significa non avere rispetto neppure di se stessi", conclude Paolo Depperu presidente di Atp.



