Truzzu, 'teatro Carmen Melis completa progetto importante'

"Inauguriamo uno spazio importante che attendevamo da anni e che completa un progetto importante: il Parco della Musica".

Questo il commento del sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu che giovedì 7 dicembre 2023 ha tagliato, accanto al Sovrintendente del Teatro Lirico di Cagliari, Nicola Colabianchi, il nastro rosso per inaugurare ufficialmente il "Teatro Carmen Melis".

Un palcoscenico dedicato alla musica, alla cultura e alle arti che, allestito come "ridotto" del Teatro Lirico di Cagliari, accoglierà tutti gli spettatori nelle sue 327 poltroncine in velluto rosso.

Le giornate del 7 e 8 dicembre sono state dedicate alle scuole, ma già dalla sera si è alzato il sipario sulle note dei primi concerti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA