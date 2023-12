Porto Cervo si anima anche d'inverno con gli eventi di Natale

È stata confermata tra le destinazioni turistiche top a livello mondiale e anche d'inverno punta ad attrarre visitatori: Porto Cervo celebra il Natale con un calendario organizzato da Smeralda Holding con il Comsorzio Costa Smeralda e il coinvolgimento della Parrocchia Stella Maris e ricco di eventi. Luci, colori e il clima natalizio renderanno più bello il borgo turistico, grazie anche al lavoro del Comitato Santa Teresina e delle associazioni Li Montimulesi, Gli Amici di Nemo e Gli Amici del Sorriso, che hanno contribuito a popolare le dieci casette con una variegata offerta sia di prodotti gastronomici che per il piccolo shopping natalizio.

Il mercatino è parte del ricco programma "Natale in Piazza" voluto dal Comune di Arzachena, che comprende un ricco calendario di eventi ad Arzachena e nei suoi borghi. Oggi, sabato 9 dicembre dalle 17, con la benedizione di Don Giorgio Diana parroco di Stella Maris e l'accensione del mercatino lungo la passeggiata di Porto Cervo si darà il via agli eventi che proseguiranno fino al 6 gennaio 2024. Un trionfo di luci e colori accompagnato dal coro dei bambini delle scuole Primarie di Abbiadori, al quale seguirà lo spettacolare evento delle "Invasioni lunari" con i suoi figuranti luminescenti e le ariose coreografie dei trampolieri dai costumi futuribili e una succulenta chiusura con la classica polenta invernale. Il mercatino sarà un appuntamento fisso che accompagnerà le festività a Porto Cervo tutte le settimane, dal giovedì alla domenica, dalle 17:30 alle 20:30 fino al giorno dell'Epifania.

Il 14 dicembre vedrà la partecipazione del coro dei ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di Abbiadori alle 18, mentre il 21 saranno ancora i bambini ad animare il Natale di Porto Cervo con l'esibizione della Scuola di danza di Arzachena, prevista alle 18.

Il 22 dicembre, entrando nel vivo della settimana di Natale, sarà il concerto "Candle Lights" alle 18 ad animare il villaggio di Natale di Porto Cervo. Ci si ritroverà al mercatino di Porto Cervo dopo Natale a partire dal 28 dicembre, con gli eventi collaterali di intrattenimento musicale e gli aperitivi sotto i portici della passeggiata fino al giorno dell'Epifania, il 6 gennaio, e la grande chiusura delle festività con la Befana con i folletti che animeranno il villaggio. Le casette del mercatino e tutti gli eventi sono stati offerti da Smeralda Holding, con la collaborazione del Consorzio Costa Smeralda, il tutto con il patrocinio del Comune di Arzachena.



