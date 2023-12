Perseguita la ex con appostamenti e sui social, arrestato

Nonostante un provvedimento di ammonimento della Questura ha continuato a perseguitare la sua ex compagna con appostamenti, pedinamenti e tentativi di avvicinarsi al luogo del lavoro della donna. Sui social pubblicava poi messaggi subliminali più o meno riconducibili a velate minacce nei suoi confronti. Per questo ieri a Guspini i carabinieri della stazione di Arbus hanno arrestato un commerciante di 60 anni.

L'intervento dei militari è scattato al termine di un servizio di osservazione. L'uomo è stato bloccato nelle vicinanze della fermata dell'autobus: la donna attendeva l'arrivo del mezzo pubblico per rientrare a casa. Il commerciante si era avvicinato spiegando di volersi confrontare con lei sulla fine della loro relazione. Immediatamente i carabinieri sono intervenuti in soccorso della vittima e hanno arrestato il 60enne, trasferito poi al carcere di Uta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA