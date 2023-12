Stop ai treni nel Cagliaritano per lavori 8-10 dicembre

Dall'8 al 10 dicembre, per lavori infrastrutturali sulla linea ferroviaria, la circolazione dei treni regionali nelle tratte tra Cagliari - San Gavino/Oristano e Cagliari - Villamassargia/Iglesias/Carbonia subirà delle modifiche.

Nel dettaglio, l'8 dicembre i treni tra Decimomannu - San Gavino/Oristano verranno cancellati parzialmente o totalmente, così come i treni tra Cagliari e Oristano e Cagliari-Villamassargia/Iglesias/Carbonia i giorni 9 e 10 dicembre.

"Per le tratte cancellate sarà prevista la rimodulazione dell'offerta che sarà effettuata con bus. La riprogrammazione del servizio comporterà modifiche degli orari e l'aumento del tempo di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio", si legge in una nota di Trenitalia.



