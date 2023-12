Natale, un presepe floreale all'Orto Botanico di Cagliari

Un presepe floreale con una sintesi dei tesori botanici conservati nel polmone verde della città di Cagliari.

Si può visitare da oggi all'ingresso dell'Orto Botanico dell'Università di Cagliari.

La composizione circonda e accoglie le statue in terracotta della tradizione asseminese con le essenze mediterranee accanto agli elementi floristici tropicali. Ci sono poi le piante succulente accanto alle bromeliacee. Su tutte spicca il Trombone d'Angelo (Brugmansia arborea Styeud.) originaria del sud America, caratterizzata da grandi fiori bianchi come annuncio simbolico dell'arrivo del Natale.

Il presepe è stato realizzato dai giardinieri e dal personale tecnico del Centro Hortus Botanicus Karalitanus dell'Università degli Studi di Cagliari.

Si potrà visitare sino al 14 gennaio 2024, dal martedì alla domenica nelle ore di apertura al pubblico dell'Orto Botanico (orario continuato dalle 9 alle 16 - chiuso il lunedì per riposo settimanale).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA