Continua la carenza di medici, 63 domande su 84 borse di studio

Su 84 borse di studio per l'ammissione al corso di formazione per la medicina generale messe a bando, si sono presentati e hanno superato la prova solo 63 concorrenti. "E di questi solo una parte accetterà di frequentare il corso. Evidentemente la medicina generale non riscuote appeal tra i giovani medici". E' amaro il commento del Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Sassari, Nicola Addis che ricorda "con nostalgia il numero elevato di concorrenti di anni precedenti" "Uno dei miei primi impegni da presidente fu quello di chiedere l'equiparazione dal punto di vista economico e del valore del titolo alle scuole di specializzazione nazionali che prevedono una borsa più remunerativa - spiega Addis - Tutto questo indebolisce il sistema sanitario proprio nella fase principale, ovvero quella a cui il cittadino si rivolge per prima, il filtro indispensabile per evitare il sovraccarico nei pronto soccorso e negli ospedali", prosegue Addis.

"Troppe sedi di continuità assistenziale (la guardia medica) e troppi comuni soprattutto in periferia e più a rischio di spopolamento, dove la popolazione è più anziana e più bisognosa di assistenza e cure sono senza medico - conclude Addis - Occorre trovare subito delle soluzioni senza le quali con la prima linea sguarnita la battaglia per una sanità migliore é perduta".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA