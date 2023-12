Prevenzione Hiv, a Quartu campagna di screening gratuito

Campagna di screening gratuito per la rilevazione dell'Hiv all'ex Convento dei Cappuccini. L'appuntamento è fissato per giovedì 7 dicembre: Quartu è la prima città in Sardegna ad aver formalmente aderito nel gennaio 2023 alla rete internazionale Fast Track Cities.

L'iniziativa, promossa dalla Lila di Cagliari in concomitanza con gli eventi della settimana per la lotta e la prevenzione all'Hiv, prevede la somministrazione di test gratuiti e anonimi nei locali adiacenti alla biblioteca per le Minoranze linguistiche, al piano terra dell'ex Convento dalle 16.30 alle 19.30, alla presenza di uno staff medico e di personale qualificato.

"Quartu avrà sempre un occhio di riguardo per le iniziative legate alla prevenzione, in particolare in ambito sanitario - spiega l'assessore ai Servizi sociali Marco Camboni - Puntiamo infatti ad un progressivo avvicinamento alle strutture sanitarie, affinché possano trarne vantaggio i cittadini in difficoltà, con risposte puntuali ed efficaci".

Test e informazione. "Oggi - ricorda Brunella Mocci, della Lila - non si parla più di Hiv come un tempo, e per questo la malattia ha ricominciato a crescere. La scienza ha fatto grandi progressi, tanto che oggi le persone in terapia non trasmettono più l'Hiv. Chi però non sa ancora di aver contratto la malattia e quindi non si cura, può ancora veicolarla. Ecco perché è importantissimo effettuare i test ed avere un quadro completo del proprio stato di salute".

Il test è semplicissimo e il responso arriva in appena 20 minuti. Se il referto riscontra positività, la persona interessata viene immediatamente indirizzata, sempre in forma anonima e con assoluto riserbo nel trattamento dei dati, al Policlinico universitario: sarà presa in carico per l'accesso alla terapia.



