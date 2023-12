Esplode bombola in casa, ferito un anziano a Quartucciu

Una abitazione è parzialmente crollata a causa dell'esplosione di una bombola di gas e un anziano di 85 anni è rimasto lievemente ustionato, questa sera a Quartucciu. L'episodio è avvenuto in via delle Fragole. Forse a causa di una perdita, la bombola è esplosa innescando un incendio. L'uomo, probabilmente nel tentativo di spegnere le fiamme, è rimasto ustionato.

I primi ad arrivare sul posto sono stati i carabinieri che hanno portato l'85enne all'esterno della casa prima che il fuoco avvolgesse ogni cosa. Poi sono giunti anche i vigili del fuoco e il 118. Nel frattempo parte dell'abitazione è crollata. Le squadre dei vigili stanno ancora lavorando per spegnere le fiamme. Il ferito è stato affidato ai medici 118: ha alcune ustioni, è vigile e cosciente, ma molto spaventato.

