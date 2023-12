Rapina all'ufficio postale di Talana, tre banditi in fuga

Una rapina è stata messa a segno questa mattina all'ufficio postale di Talana. Un commando di tre uomini, mascherati e armati di pistola, ha fatto irruzione intorno alle 10 nella sede di Poste Italiane di via Vittoria Emanuele e ha intimato a una dipendente di aprire la cassaforte e consegnare i soldi.

I malviventi sono quaindi scappati col bottino per le vie del paese, ma non si conosce ancora l'entità del denaro prelevato. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Lanusei che confidano nel racconto dei testimoni e nell'analisi del filmato delle telecamere presenti nell'ufficio, per risalire agli autori della rapina. Posti di blocco sono stati istituiti in tutto il territoro nel tentativo di bloccare i banditi in fuga.



