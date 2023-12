Il sassarese Sebastiano Casu presidente Fondazione 50&più

Il presidente di Confcommercio Sardegna, Sebastiano Casu, è stato eletto alla guida nazionale della Fondazione 50&più, organismo che sostiene progettualità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in ambito culturale, socio-assistenziale, di promozione del volontariato, in favore di persone della cosiddetta terza età.

Casu, sassarese, 77 anni, già vicepresidente nazionale dell'Associazione 50&più e presidente della Confcommercio regionale e del nord-ovest Sardegna, è stato eletto dal consiglio d'amministriazione della Fondazione 50&più, costituita nei giorni scorsi a Roma.

"Sono lieto di questo nuovo incarico che mi viene affidato - ha dichiarato il neo presidente - rappresentare il territorio a livello nazionale sarà un ulteriore sfida che mi pongo di affrontare con lo stesso entusiasmo che mi ha contraddistinto sinora. Ringrazio il consiglio direttivo che ha riposto fiducia in me e ringrazio tutti coloro che hanno voluto fortemente la nascita della Fondazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA