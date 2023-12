Rapina all'ufficio postale di Nule, banditi in fuga

Una rapina è stata compiuta questa mattina all'ufficio postale di Nule.

Pochi minuti dopo le 8, almeno due banditi hanno fatto irruzione nei locali di via Matteotti. Hanno minacciato gli impiegati costringendoli a consegnare i soldi custoditi nella filiale e sono poi scappati.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Bono che hanno raccolto le testimionianze e ora indagano alla ricerca dei rapinatori.

Non si conosce ancora l'ammontare della somma portata via dai malviventi.



