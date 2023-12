Aou di Cagliari stabilizza 28 operatori sanitari e 11 infermieri

Sono 28 gli operatori socio sanitari stabilizzati che hanno preso servizio oggi all'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari. Stanno inoltre proseguendo le procedure di stabilizzazione per 25 infermieri: 11 sono già stabilizzati e a questi se ne aggiungeranno altri 14 grazie alla pubblicazione di un nuovo bando. Ne dà notizia la direzione aziendale dell'Aou facendo presente che permangono in servizio 14 collaboratori professionali infermieri per garantire la continuità assistenziale.



