Natale a Olbia con musica, artisti di strada ed eventi per bimbi

Un calendario di eventi natalizi ricco di appuntamenti per i più piccoli: a Olbia i festeggiamenti in vista del Natale prenderanno il via l'8 dicembre con una parata inaugurale che partirà da piazza Terranova e terminerà in piazza Regina Margherita dove è stata allestita la Casa di Babbo Natale e dove si potrà iniziare a scrivere le lettere indirizzate a Babbo Natale. Resterà aperta fino al 24 dicembre dalle 15.30 alle 19.30.

Musica, artisti di strada, ma anche appuntamenti a teatro con Carla Baffi e il suo "Carla o dell'Essere Se Stesse" in programma il 17 dicembre, e al Museo con "Sas Bighinas" con Giusi Deiana e Stefania Saba, animeranno le festività natalizie fino al 7 gennaio.

Non mancheranno gli appuntamenti diventati ormai fissi nel calendario olbiese: "Babbo Natale vien dal mare", con decine di persone travestite che raggiungeranno il molo Brin pagaiando sul sup o a bordo di canoe, e poi ancora la casa degli elfi in via del Refettorio, il treno dei clown e le aree giochi con i gonfiabili in piazza Crispi.

Domenica 8 dicembre si inizierà alle 10 con l'avvio della parata delle mascotte. Gli appuntamenti organizzati dall'amministrazione comunale sono stati presentati oggi dalla vice sindaca Sabrina Serra, da Simonetta Padre, componente della commissione cultura del Comune e da Federica Catasta di Mediterrarte e organizzatrice del cartellone di eventi, costato in totale poco meno di centomila euro.



