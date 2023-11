Carceri: un'ispettrice e due agenti aggrediti a Sassari

Un'ispettrice e due agenti della polizia penitenziaria sono stati aggrediti nel carcere di Bancali, a Sassari, da un detenuto che non gradiva un controllo nella sua cella.

L'uomo si è scagliato prima contro i poliziotti e poi contro l'ispettrice intervenuta per riportare alla calma il recluso.

Strattonati e colpiti gli agenti hanno riportato contusioni non gravi.

A denuciare l'episodio è il segretario nazionale del sindacato Consipe, Roberto Melis: "Ennesima aggressione nei confronti del personale di polizia penitenziaria. Un fatto che ha procurato danni fisici ai poliziotti, ma la cosa ancora più grave è che in tutta questa brutta vicenda è stata aggredita, spintonata e strattonata, una donna, l'ispettrice", afferma Melis.

"Il Consipe che rappresento insieme con il segretario regionale Sardegna, Gianluca Ghisaura, ha inviato una lettera ai vertici penitenziari chiedendo che siano applicate le disposizioni dipartimentali e l'immediato allontanamento del recluso che si è reso protagonista di tale vile gesto", continua Melis.

"Ovviamente, questa non è la soluzione al problema, certo è che se quanto disposto dal dipartimento fosse applicato, celermente, ogni qualvolta che si materializza un evento che mina la sicurezza e l'incolumità dei poliziotti, forse si invierebbe un segnale chiaro che in molti casi farebbe desistere i reclusi da mettere in atto questi tipi di comportamenti".





