A dicembre il cantiere per primo lotto del porto di San Teodoro

Inizieranno a breve le procedure per l'accantieramento dei lavori per il completamento del primo lotto del porto di San Teodoro. Il comandante della Guardia Costiera di Olbia, Giorgio Castronovo, ha consegnato alla sindaca Rita Deretta l'area portuale in località Niuloni.

Con loro al momento della firma ufficiale era presente anche Massimiliano Ponti in rappresentanza della Regione Sardegna.

"Ssi tratta di uno stimolo essenziale per il nostro territorio, un servizio indispensabile per lo sviluppo e la crescita del settore turistico che finalmente vede la luce", commenta la sindaca Deretta. Questa formalizzazione avvenuta nella sede della Guardia Costiera di Olbia, permetterà l'avvio dei lavori di un'opera considerata strategica e inserita all'interno della programmazione regionale da quasi 30 anni. Già nella prossima settimana è prevista la firma del contratto con l'azienda aggiudicataria dei lavori.



