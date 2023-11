Le forti raffiche di maestrale stanno creando disagi a Nuoro. La centrale di via Lamarmora è stata chiusa al traffico intorno alle 8.30 di stamattina a causa di un pesante ramo che si è staccato dall'albero ed è rimasto sospeso sulla carreggiata, sorretto dalle luminarie di Natale.

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del fuoco del comando provinciale per mettere in sicurezza la via e la Polizia Municipale che sta regolando il traffico.



