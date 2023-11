Sport dei rioni e dei paesi alla Domus con Coppa Quartieri

Dal calcio della serie A a quello dei paesi, dei rioni e delle scuole. Non solo calcio, ma pure badminton, pallavolo e staffetta. Anche il mister del Cagliari Claudio Ranieri, il presidente rossoblù Tommaso Giulini e i centrocampisti Nicolas Viola e Matteo Prati questa mattina alla Domus per la finale della Coppa Quartieri, progetto promosso da Fondazione Carlo Enrico Giulini e Cagliari Calcio con il patrocinio della Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione.

In campo quattro quartieri di Cagliari (Piazza Giovanni, San Michele-Is Mirrionis, Sant'Elia e Stampace-Marina) e di sei Comuni dell'hinterland - Assemini, Elmas, Maracalagonis, Quartu Sant'Elena, Sestu, Sinnai. La manifestazione ha coinvolto durante le eliminatorie più di 730 giovani delle scuole secondarie di primo grado. Sugli spalti, questa mattina oltre 2200 persone tra dirigenti scolastici, docenti, studenti e famiglie.

Presenti all'Unipol Domus anche il prefetto Giuseppe De Matteis e il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, la Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Sardegna Carla Puligheddu, il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale Sardegna Francesco Feliziani. A vincere l'edizione autunnale della Coppa Quartieri 2023 i Comuni di Elmas per la categoria Prima Media e Maracalagonis per la Categoria Seconda-Terza Media.

"I giovani di Cagliari - questo il tweet di Giulini - le famiglie e gli insegnanti, insieme allo stadio per la finale della Coppa Quartieri. Progetti che crescono ogni anno all'insegna dei più sani valori dello sport e della vita. Grazie alle persone e alle istituzioni che rendono possibile tutto questo".



