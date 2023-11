Casa a fuoco a Siniscola dopo scoppio bombola, 3 ferite gravi

Prima la deflagrazione, poi le fiamme in una abitazione di via Cadorna a Siniscola. Una bombola è scoppiata intorno alle 9.30 e ha provocato un incendio investendo tre donne: una sarebbe una badante e le altre due sorelle. Tutte hanno riportato ustioni gravi al volto agli arti superiori e al torace e sono state trasportate con l'elisoccorso del 118 in codice rosso al centro grandi ustioni di Sassari.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e i carabinieri di Siniscola.

Ancora da accertare la dinamica dell'incidente. Da una prima ricostruzione nell'abitazione ci sarebbe stata una perdita di gas che avrebbe provocato la deflagrazione che ha provocato l'abbattimento di una parete della cucina e vari danni agli infissi dell'appartamento.



