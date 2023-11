Dopo 3 anni dall'alluvione arriva il bando per il ristoro danni

L'agenzia regionale Laore Sardegna ha pubblicato il bando per il ristoro dei danni sulle perdite delle produzioni agricole subiti dalle aziende, a causa delle eccezionali avversità atmosferiche che si sono verificate dal 27 al 29 novembre 2020.

L'intervento, finanziato con 13milioni e 297mila euro, è destinato a tutti i territori dell'Isola potenzialmente interessati dal fenomeno climatico. Le domande possono essere presentate a partire dalle 12 dell'1 dicembre 2023 e fino alle 12 del 2 gennaio 2024.

"Finalmente, a pochi giorni dai tre anni esatti dall'alluvione che ha colpito le nostre campagne e il nostro centro abitato, causando tre vittime e oltre 100milioni di euro di danni materiali, arriva il primo bando sui ristori alle perdite produttive in agricoltura. A breve, con nuovi fondi, dovrebbe essere inoltre pubblicato un secondo bando dedicato ai danni a strutture, macchine e attrezzature - ha detto il vicesindaco e assessore dell'Agricoltura del Comune di Bitti, Giuseppe Pala - Si tratta di un primo passo molto atteso dalle nostre aziende che si augurano di poter avviare, quanto prima, le procedure per chiudere nel più breve tempo possibile tutti i passaggi, sia sul bando già pubblicato e sia su quello in arrivo".



