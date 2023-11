Tasso alcolico 5 volte superiore ai limiti, via patente a 41enne

A bordo della sua auto stava sbandando mentre percorreva la via Cagliari ad Assemini. La segnalazione è arrivata al 112 e i carabinieri hanno fermato il conducente che è risultato essere ubriaco.

Il fatto è accaduto ieri: i militari della sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica, un 41enne di Assemini, carrozziere, già noto alle forze dell'ordine. Sottoposto ad accertamento con l'etilometro, l'uomo ha fatto registrare un tasso alcolico di 2,46 grammi per litro alla prima prova e 2,41 alla seconda, quasi cinque volte il massimo consentito.

A parte la denuncia gli è stata ritirata la patente di guida.





