Regionali '24: il sindaco di Porto Torres sostiene Todde

La candidata del campo largo di centrosinistra per la presidenza della Regione, Alessandra Todde, incassa il sostegno del sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, che ha aderito di recente al Pd, e del partito Alleanza Rosso Verde nord Sardegna.

"Alessandra Todde è la migliore risposta al ritorno degli uomini soli al comando: a quelli che sono scesi in campo apertamente, e ostinatamente, e a quelli che stanno aspettando dietro le quinte il momento opportuno per agguantare un'investitura. Quello che sta accadendo nel centrosinistra è davvero di difficile comprensione", dichiara il primo cittadino di Porto Torres.

"Una coalizione ha individuato come candidato governatore una figura giovane, dinamica e senza scheletri nell'armadio, oltretutto di un'area centrale, di cui tutti parlano sempre in termini protettivi, ma che nessuno protegge mai", continua Mulas.

"Si tratta di una figura che potrebbe essere la prima presidente donna della Sardegna, un evento storico e foriero di sviluppi promettenti. Eppure si percepisce che dalle nostre parti ci sono i residui di una vecchia politica che prova a mettere in campo i soliti anticorpi, come accade sempre quando compaiono personalità in grado di scompaginare schemi consolidati. Sono reazioni conservatrici preoccupate dalla novità".

Anche da Alleanza Rosso Verde difendono la scelta di Todde: "La scelta è avvenuta non per imposizioni d'oltre Tirreno, bensì al termine di un lungo e articolato percorso di elaborazione e condivisione tematica e programmatica della nostra coalizione di centrosinistra, un lavoro collettivo serio e articolato che Alessandra Todde ha sposato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA