Nove licenziamenti in ditta appalto, proteste alla Sider Alloys

Assemblea ai cancelli della Sider Alloys e sciopero di tre ore dei lavoratori delle ditte d'appalto, dopo le nove lettere di licenziamento arrivate agli operai che stanno effettuando, per conto di un'impresa esterna, le operazioni di revamping dello smelter di Portovesme, nel Sulcis.

"Si tratta di una questione legata ai ritardi di pagamento di una ditta ma per noi quelle lettere di licenziamento vanno stralciate - dice all'ANSA Renato Tocco della Uilm - e i lavoratori devono essere subito reintegrati. La mobilitazione non si ferma e se non arriveranno risposte siamo pronti ad altre azioni di lotta".



