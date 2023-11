Festa dell'Unità a Cagliari con Elly Schlein e Alessadra Todde

Il Pd in Sardegna e a Cagliari ricomincia dalla Festa dell'Unità. Il tradizionale evento dei Dem torna in città il 24 e 25 novembre, nel padiglione G della Fiera, con l'organizzazione della segreteria cittadina, insieme a quella provinciale e regionale. Un programma, con inizio domani alle 15, che si divide tra momenti di confronto ed eventi di intrattenimento, tutto racchiuso nello slogan 'Costruiamo il futuro insieme'. Ospite attesa la segretaria Dem Elly Schlein che sarà sul palco domani alle 18.30 insieme al segretario Piero Comandini e la candidata del campo largo a guida Pd-M5s per le regionali 2024, Alessandra Todde.

L'appuntamento si inserisce proprio all'avvio anticipato della campagna elettorale per le elezioni nell'Isola che vede un centrosinistra finora diviso tra il campo largo, formato da 12 partiti che appoggiano Alessandra Todde di M5s, e la rivoluzione gentile dell'ex governatore Renato Soru, sostenuto da cinque sigle più alcuni movimenti.

"Dopo i congressi celebrati tra febbraio e aprile, e lo slancio successivo abbiamo pensato di dover ritrovare i momenti di aggregazione che hanno sempre caratterizzato il nostro partito", hanno spiegato Guido Portoghese e Jacopo Fiori, segretari cittadino e provinciale. I momenti di approfondimento prevedono focus sul governo delle città, con le esperienze di amministratori locali del Pd di tutta Italia. Non potrà partecipare, come previsto il sindaco di Bologna Matteo Lepore, trattenuto per l'emergenza nella sua città. "Il Pd torna a essere quello che deve essere e è sempre stato - ha spiegato il segretario Comandini -: un partito popolare. La festa dell'Unità non è la festa degli iscritti, ma è aperta a chiunque abbia voglia di partecipare".



