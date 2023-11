Cagliari, viale Buoncammino chiuso al traffico sino al 24

Con un'ordinanza firmata il 21 novembre 2023, il Dirigente del Servizio Opere Strategiche, Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti ha disposto la chiusura alla circolazione veicolare del Viale Buoncammino, nel tratto compreso tra la via Santi Lorenzo e Pancrazio e la via Giussani, sino alle 6 di venerdì 24 novembre 2023.

L'interdizione temporanea alla circolazione è stata adottata per consentire alla ditta incaricata di eseguire gli interventi di bitumatura nel Viale Buoncammino.



