Basket: la Dinamo Banco di Sardegna affonda in Champions League

Notte fonda per la Dinamo Banco di Sardegna Sassari. I biancoblu hanno perso in maniera disastrosa ieri sera al PalaSerradimigni contro Ludwigsburg nella quarta giornata del Gruppo D di Champions League.

Il risultato finale di 80-97 dà ai tedeschi la vittoria e il vantaggio anche nella differenza canestri della doppia sfida: la Dinamo due settimane fa aveva vinto in Germania con uno scarto di 10 punti, completamente ribaltato a proprio favore ieri sera dagli uomini di coach Joshua King.

Una Dinamo imbarazzante in difesa e senza idee in attacco quella vista ieri sera in campo. I sassaresi hanno iniziato la gara senza verve e hanno retto dignitosamente il campo solo nel primo quarto, chiuso tra l'altro in svantaggio di sei punti.

Nel secondo e terzo quarto c'è stata la deriva definitiva, con il Ludwigsburg che, spadroneggiando in ogni settore del campo, si è portato anche a +25.

Nell'ultima frazione di gioco i tedeschi hanno rallentato consentendo alla Dinamo un illusorio riavvicinamento a -12, per poi amministrare e chiudere con un +17 che rispecchia i valori visti in campo, e mette a forte rischio la qualificazione della Dinamo per il turno successivo di Bcl.

"È molto difficile trovare le parole", ha detto lapidario il coach Piero Bucchi a fine gara, "è stata una brutta partita, dobbiamo cercare di fare il massimo per uscire da questa situazione".

Sabato i biancoblu torneranno in campo ancora al PalaSerradimigni, alle 20:30, nell'anticipo di Lega A contro Scafati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA