Anche ad Arzachena una panchina rossa contro violenza su donne

Anche il Comune di Arzachena aderisce al progetto #panchinerosse e in occasione della Giornata mondiale per l'eliminazione della violenza sulle donne indetta dall'Onu per il 25 novembre promuove una serie di iniziative per sensibilizzare i cittadini sul tema in collaborazione con il Comitato unico di garanzia, il settore Servizi sociali e lo sportello di ascolto Le Ninfee.

Sabato 25 alle ore 11 nel parco XVIII Novembre l'assessore ai Servizi Sociali Alessandro Careddu insieme con i responsabili dell'associazione Stati Generali delle Donne, l'associazione culturale Artechepassione e i rappresentanti delle Forze dell'ordine, dipingerà di rosso una panchina come simbolo di una comunità che si schiera contro la violenza.

"Come amministratori, è nostro dovere agire con attività di sensibilizzazione ed educazione nei luoghi pubblici e nelle scuole, ma anche stimolare le famiglie a fare altrettanto tra le mura domestiche. Solo così possiamo contribuire a modificare e contrastare quei meccanismi comportamentali che scatenano episodi drammatici e barbari lesivi della dignità e della libertà delle donne", spiega Careddu.

Inoltre, dal 24 al 26 novembre, il Comitato unico di garanzia interno in collaborazione con la società Deamater promuove tra i giovani la visione del film di Paola Cortellesi "C'è ancora domani", offrendo agli under 25 i pop corn gratis.

L'appuntamento è alle 18 all'Ama Auditorium multidisciplinare. Il 27 novembre i ragazzi del liceo scientifico "Falcone e Borsellino" saranno all'AMA per la rappresentazione teatrale "Ecclesiazuse - Donne al Parlamento", esito scenico del laboratorio teatrale condotto dal liceo Gramsci di Olbia nell'ambito del progetto PON 2023 "In Maschera". Il Comune ricorda che nella sede dei Servizi sociali in via Crispi 5 è attivo lo sportello di ascolto "Le Ninfee", in cui vengono offerti servizi gratuiti di supporto psicologico a tutte le donne che vivono situazioni di disagio, maltrattamenti e violenze.



