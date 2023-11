All'asta 2mila gioielli sequestrati al porto di Olbia

Circa duemila tra pietre preziose, bracciali e semilavorati in argento finiranno all'asta dopo essere stati sequestrati nel porto Isola Biancadi Olbia dai militari della Guardia di Finanza di Olbia e dai funzionari delle Dogane di Sassari nell'estate del 2007.

I preziosi si trovavano all'interno dei bagagli in un veicolo da un cittadino pakistano che alla dogana aveva presentato una bolletta d'importazione e una fattura di esportazione che non potevano essere ricondotte alla merce trasportata sia per la natura della merce che per il quantitativo e il valore dichiarato.

L'uomo aveva evaso l'Iva e il dazio doganale per un totale di 15.500 euro.

Dal 4 al 15 dicembre verrà dunque indetta una gara pubblica telematica tramite l'Istituto Vendite Giudiziarie di Sassari: i preziosi sono stati divisi in 26 lotti e sarà possibile fare rilanci minimi di 50 euro.



