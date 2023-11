Liberano la casa e scaricano mobilia per strada, denunciati

Hanno abbandonato per strada la vecchia mobilia di un intero appartamento in cui dovevano andare ad abitare. Quattro persone sono state denunciate dalla Polizia locale di Sassari per abbandono di rifiuti.

I quattro, identificati dagli agenti grazie alle segnalazioni dei residenti del quartiere, hanno agito domenica notte, scaricando in via Maddalena e in largo Macao, in centro storico, ben sette quintali di rifiuti, tra mobili e altri arredi di un appartamento che stavano liberando prima di andarci a vivere.

Per la bonifica dell'intera area sono stati necessari tre autocarri che hanno trasportato i settecento chili di rifiuti all'ecocentro comunale per la differenziazione e lo smaltimento; inoltre, si è proceduto alla sanificazione del sito. Nei confronti dei responsabili è scattata una denuncia per abbandono incontrollato di rifiuti.

Si tratta della prima denuncia contestata dalla Polizia locale di Sassari da quando, il 10 ottobre scorso, è stato modificato il testo unico delle leggi ambientali, che sancisce che l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere, anche non pericolosi né speciali, da parte del privato configura una specifica violazione di natura penale, costituendo un reato.

Sono in corso accertamenti sulla proprietà dell'immobile, attualmente vuoto, nonostante il proprietario vi risulti ancora residente.



