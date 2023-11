Basket: Dinamo all'assalto del Ludwigsburg in Champions

Partita decisiva domani sera al PalaSerradimigni per il futuro in Champions League della Dinamo Banco di Sardegna.

Alle 20.30 i biancoblu di coach Piero Bucchi affronteranno i tedeschi del Ludwigsburg per bissare la vittoria conquistata in Germania due settimane fa e fare un passo avanti verso la qualificazione al turno successivo della competizione europea.

Per la Dinamo non sarà una gara facile: dovrà reagire alla sconfitta incassata domenica in Lega A sul campo di Pistoia, cercando ancora una volta una volta un amalgama di squadra che finora si è visto solo in poche occasioni.

Sempre privi del centro italo-senegalese Ousmane Diop, operato a un menisco, i sassaresi dovranno fare ancora una volta gli straordinari sotto canestro, con Treier adattato a fare il pivot per far rifiatare qualche minuto il francese Gombauld.

In Germania la Dinamo si era imposta con il risultato di 89-79, dando prova di una eccellente difesa e un prolifico attacco su un campo difficilissimo.

Un'impresa che domani, nella gara valida per la quarta giornata della regular season, dovranno confermare davanti al pubblico amico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA