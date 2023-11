Pugilato: match per titolo Silver Wbc in Sardegna, c'è Cappai

Il prossimo 16 dicembre il grande pugilato torna a Cagliari ospite al PalaPirastu dove l'imbattuto figlio e fratello d'arte, e 'main prospect' della boxe sarda, Patrick Cappai affronterà il campione Internazionale Youth Wbc dei pesi piuma, il francese Jeremy Bernardin.

Cappai in passato ha fatto parte delle nazionali giovanili azzurre, in occasione dei mondiali Youth di Budapest 2018 e agli europei under 22 del 2021. E' stato azzurro anche suo fratello Manuel, che ha rappresentato l'Italia alle Olimpiadi di Londra 2012 e Rio 2016. Papà Fabrizio è stato invece, nel 1992, sfidante al titolo mondiale Ibf dei pesi piuma, ma venne sconfitto dal detentore messicani Manuel Molina.

La riunione di Cagliari è stata resa possibile dalla collaborazione del Team Boxe Cappai, di Spagnoli & Sabbatini Prod. e di Rosanna Conti Cavini Boxe, e grazie al supporto della Regione Sardegna, e il patrocinio della Fpi.

