Basket: per la Dinamo sesta sconfitta in campionato a Pistoia

Una Dinamo sprecona incassa a Pistoia la sesta sconfitta in campionato facendo un passo indietro rispetto alle belle prestazioni fornite contro Ludwigsburg e Trento.

In Toscana i biancoblu hanno perso col punteggio di 63-68 pagando un brutto primo quarto e le tante occasioni di aggancio e sorpasso sprecate nel corso del secondo tempo.

I sassaresi dopo essere stati sotto anche di 14 punti sono stati bravi a riportarsi più volte fino al -1, senza però riuscire a piazzare lo scatto decisivo per mettere le mani sulla gara.

Nel primo tempo la Dinamo ha subito troppo da oltre l'arco, consentendo a Pistoia di mettere a segno sei triple e costruire un vantaggio diventato poi incolmabile.

I biancoblu hanno giocato a corrente alternata, con il centro Gombauld a fare la voce grossa in difesa ma insolitamente impreciso in attacco, e con Tyree che ha ritrovato la mira solo nell'ultimo quarto.

Troppo poco e troppo tardi per espugnare il PalaFermi e portarsi a casa una vittoria che avrebbe consacrato la crescita della squadra.

I sassaresi torneranno in campo mercoledì sera alle 20.30 per la Champions League, al PalaSerradimigni, contro i tedeschi del Ludwigsburg, per cercare di mettere nel mirino la qualificazione al turno successivo della competizione europea.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA