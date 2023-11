Cagliari, sede del liceo Alberti in viale Colombo sino al 2027

Per il liceo scientifico Alberti, c'è l'accordo per il rinnovo della concessione demaniale marittima: la sede resterà in viale Colombo fino al 2027. La decisione è arrivata dopo diversi incontri tra Città metropolitana di Cagliari, Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione e Ufficio scolastico provinciale.

Nelle settimane scorse, proprio per scongiurare il pericolo di un trasferimento, era nato un comitato di protesta. Anche nel 2022 studenti, genitori e docenti avevano manifestato la loro contrarietà con un sit in a Su Siccu. Lo stop alla concessione era fissato per la fine del 2024.

"L'istituzione del tavolo, proposta nel marzo scorso dalla Città metropolitana, si è rivelata un'idea vincente per giungere a una soluzione condivisa - commenta il sindaco metropolitano Paolo Truzzu - Ringrazio tutte le parti coinvolte che con grande senso di responsabilità si sono rese disponibili a vagliare tutte le strade possibili al fine di garantire la continuità didattica nella sede per i prossimi anni".

Soddisfazione anche da parte del consigliere metropolitano delegato alla Pubblica istruzione e all'Edilizia scolastica Alessandro Balletto: "E' una soluzione più che soddisfacente e ragionevole che permetterà agli studenti già iscritti la conclusione del ciclo formativo e all'amministrazione di trovare in tempi congrui una nuova collocazione definitiva all'istituto".



