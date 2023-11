Lavori sulle condotte, Castelsardo e mezza Sassari senz'acqua

Si annunciano tre giorni di disagi per gli abitanti di Sassari e Castelsardo, che da martedì a giovedì della prossima settimana si ritoveranno ancora una volta con i rubinetti a secco a causa dei lavori che Enas, l'Ente acque della Sardegna, dovrà fare sulle condotte dell'acquedotto Coghinas 2 che rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale a Sassari e di Castelsardo.

Secondo le stime di Enas l'intervento durerà 40 ore, dalle 7 di martedì alle 23 di mercoledì. Per questo Abbanoa ha approntato un piano di distribuzione di acqua potabile.

A Sassari l'erogazione sarà sospesa dalle 8.30 alle 19.30 di martedì nei quartieri: Centro storico, Monte Rosello basso, Sacro cuore, Latte dolce, Santa Maria di Pisa, Porcellana e Piandanna.

Nei rioni Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Tingari, Monte Rosello medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Monte Furru Valle Gardona e Gioscari, lunedì interruzione dalle 24 alle 5, martedì e mercoledì dalle 19 alle 5 del mattino successivo.

Nei quartieri Luna e Sole, Prunizzedda e Monte Rosello Alto e Carbonazzi la chiusura sarà effettuata martedì dalle ore 20 alle 5 e mercoledì dalle 23 alle 5.

Castelsardo, unico centro che non può contare su integrazioni o collegamenti secondari, resterà asecco dalle 7 di martedì alle 8 di giovedì.

A Tergu, infine, la sospensione sarà dalle 17 di martedì alle 8 giovedì.



