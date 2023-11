Basket: la Dinamo Sassari a Pistoia in cerca di conferme

La Dinamo Banco di Sardegna Sassari giocherà domenica 19 nel lunch match delle ore 12 a Pistoia per cercare di confermare l'andamento positivo della squadra e infilare la terza vittoria consecutiva dopo quelle contro Ludwigsburg e Trento.

"Pistoia è una squadra con molti talenti, in casa è veramente pericolosa. Dovremo fare una partita di grande intensità e attezione - ha detto questa mattina il coach dei sassaresi, Piero Bucchi, presentando la sfida di campionato - Noi in settimana abbiamo lavorato bene, anche se Cappelletti e Whittaker hanno ripreso gli allenamenti solo ieri a causa di piccole indisposizioni. Veniamo da due vittorie che ci permettono di trovare un po' di ritmo, e quindi vogliamo continuare a fare bene, siamo fiduciosi".

La Dinamo andrà in campo anche domenica senza il centro italo-senegalese Ousmane Diop, operato nei giorni scorsi a un menisco, che rientrerà fra circa un mese.

Per questo sarà ancora una volta determinante la prestazione di Stéphane Gombauld: "La squadra è quella che avete visto domenica scorsa, sta crescendo, si allena e si trova sul campo - ha commentato il pivot francese - Io in questo momento sto lavorando individualmente sulla durezza e sull'aggressività, su fisicità, tiro e rimbalzo e su tutti gli aspetti tecnici. La pressione c'è e la sentiamo ma fa parte del nostro lavoro, l'unica cosa che si può fare è lavorare per la squadra e aiutarla a vincere le partite".



