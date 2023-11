A 180 km/h sulla Sassari-Olbia con l'auto senza assicurazione

Sfrecciavano con le loro auto lungo la quattro corsie Sassari-Olbia a 206 e a 179 km orari.

Due automobilisti sono stati immortalati dal telelaser, fermati, e sanzionati dalla Polizia stradale di Sassari: il primo guidava una Golf Wv, il secondo era la volante di una Mercedes Cla risultata poi senza assicurazione.

Sono solo due dei casi di mancato rispetto dei limiti di velocità e del codice della strada registrasti negli ultimi giorni dagli agenti, impegnati in una capillare campagna di controllo sulle principali arterie stradali del nord Sardegna per cercare di prevenire e contrastare gli illeciti che sono spesso causa di gravi incidenti.

Dall'inizio del 2023 la Polizia stradale di Sassari ha contestato 1.560 violazioni per eccesso di velocità e ritirato oltre 500 patenti di guida, con sospensioni fino a 12 mesi e sanzioni di oltre 800 euro.

L'azione di prevenzione e contrasto degli agenti si è sviluppata anche con una serie di incontri pubblici per diffondere l'educazione stradale e rendere consapevoli i cittadini dell'importanza di adottare comportamenti corretti sia quando si è alla guida di un veicolo, sia quando si passeggia per strada.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA