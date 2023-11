Prete-coraggio contro i narcos, lezioni agli studenti di Olbia

Ha girato gli istituti scolastici di Olbia e dialogato con gli alunni del terzo anno delle scuole medie, ha mostrato reportage realizzati nelle zone più povere e sfruttate della Colombia, ha fatto vedere quanta sofferenza si cela dietro la produzione della cocaina: don Rito Alvarez ha stregato i giovanissimi alunni e i loro insegnanti, parlando della droga e delle conseguenze del proprio utilizzo e facendolo da un'altra prospettiva.

Da una settimana il prete colombiano è stato il divulgatore di un progetto educativo promosso dall'assessorato comunale alla Cultura guidato da Sabrina Serra, che si concluderà domani con l'incontro con l'ultima classe di alunni olbiesi. "Si tratta di un progetto che cerca di smuovere le coscienze non solo dei bambini, ma anche degli insegnanti.- spiega Serra - Da tempo portiamo avanti iniziative che puntano alla sensibilizzazione sull'uso delle droghe e sulla legalità, ma questo progetto ha una visione ancora più approfondita. Don Alvarez mostra ai bambini le immagini della sofferenza e dello sfruttamento di migliaia i di minori nelle coltivazioni di cocaina. Fa vedere la realtà, a volte anche in maniera molto cruda, ma che ha sicuramente un grande impatto su di loro. Come istituzione abbiamo un compito molto importante e questi progetti contribuiscono ad assolverlo".

Domani don Rito Alvarez terminerà i suoi incontri, ma il suo è solo un arrivederci: il progetto di prevenzione e sensibilizzazione verrà in futuro riproposto ed esteso a tutta la cittadinanza, non solo all'interno delle scuole di Olbia.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA