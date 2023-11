Colletta alimentare, 175 market coinvolti in Sardegna

In Sardegna saranno 175 i market coinvolti quest'anno per la Colletta alimentare: i volontari, riconoscibili dalla pettorina arancione, inviteranno ad acquistare prodotti a lunga conservazione come olio, legumi in scatola, polpa o passata di pomodoro, tonno o carne in scatola, alimenti per l'infanzia, pasta e riso. L'appuntamento è fissato per domani, venerdì 17 novembre.

Da ventisei anni, la Colletta alimentare si tiene l'ultimo sabato di novembre mentre per questa edizione - hanno spiegato gli organizzatori - si gioca d'anticipo per garantire maggior risalto alla Giornata nazionale contro la violenza sulle donne prevista sabato 25 novembre. La Fondazione Banco Alimentare aderisce anche alla Giornata mondiale dei Poveri indetta da Papa Francesco per domenica 19.

In Sardegna il Banco opera dal 1994 e si avvale stabilmente della collaborazione di 40 volontari e di una decina di dipendenti part-time. Due i centri di stoccaggio e di distribuzione: uno a Selargius e uno a Muros. Lo scorso anno nell'Isola sono state raccolte circa 100 tonnellate di alimenti in 120 market, grazie alla collaborazione di oltre un migliaio di volontari. Sostengono l'attività del Banco, la Regione Sardegna, l'Esercito, Poste Italiane, Amazon, Tirso Trasporti, Nieddu Trasporti oltre gli sponsor istituzionali che appoggiano il Banco a livello nazionale.



