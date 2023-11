Maxi incidente alle porte di Cagliari, coinvolto monopattino

Sei auto e un monopattino coinvolti in un maxi incidente alle porte di Cagliari. Un primo incidente con un monopattino che viaggiava in direzione Cagliari urtato da un'auto. Conducente del mezzo a due ruote ferito in maniera non grave, ma poi i due automobilisti che si sono fermati a soccorrerlo sono stati investiti da un'altra vettura.

Sono loro i feriti più gravi del maxi scontro che nel tardo pomeriggio ha fermato il traffico all'altezza del chilometro 6,800 della statale 131. È la prima ricostruzione dell'incidente, poco dopo le 18, all'altezza dello svincolo per l'aeroporto di Elmas. C'è stato poi un altro tamponamento con alcune auto piombate su quelle ferme sul lato destro della carreggiata. Il primo bilancio è di cinque feriti. Sul posto, oltre alla polizia stradale e locale e i vigili del fuoco, anche sette mezzi del 118 che hanno trasportato in ospedale le persone coinvolte nell'incidente.



