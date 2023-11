Cagliari, limitazioni in Viale Buoncammino dal 14 al 17 novembre

Con due ordinanze sono state disposte alcune limitazioni alla circolazione veicolare in Viale Buoncammino a Cagliari, nel tratto compreso tra la via Santi Lorenzo e Pancrazio e la via Giussani, per il periodo che va dal 14 al 17 novembre.

Le modifiche sono necessarie per consentire alla ditta incaricata di procedere con i lavori propedeutici alle operazioni di bitumatura.

Questo il dettaglio delle prescrizioni adottate: chiusura alla circolazione veicolare, dal 14 al 17 novembre, nella fascia oraria dalle 21 alle 6 del giorno successivo; chiusura alla circolazione veicolare nella giornata del 16 novembre 2023 nella fascia orario dalle 9 alle 15.



