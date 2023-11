Usutu virus, nuovi casi in storni e zanzare in Sardegna

Due storni, ritrovati morti a Oristano, e un gruppo di zanzare, catturate ad Arborea, sono risultati positivi all'Usutu Virus, meno pericoloso per l'uomo rispetto alla Febbre del Nilo (West Nile).

A Oristano sono già in vigore tutte le misure di prevenzione e controllo messe in campo dal Comune di Oristano, che ha già pubblicato un’ordinanza due mesi fa, così come anche nel territorio comunale di Arborea, che aveva già provveduto qualche mese fa a emanare un'ordinanza specifica per il contenimento della circolazione dei virus Usutu e della Febbre del Nilo

Nei mesi scorsi un altro storno e un pool di zanzare erano risultati positivi all'Usutu Virus in pieno centro a Oristano.

"La situazione è sotto controllo - dice Enrico Vacca, direttore del servizio della Asl 5 - per i cittadini rimangono valide le stesse precauzioni da adottare, già comunicate per prevenire i contagi del virus della Febbre del Nilo".

Il virus Usutu (Usuv), virus meno noto della Febbre del Nilo, è anch'esso capace di causare sia mortalità significativa tra le popolazioni di alcune specie di uccelli sia sintomi nell'uomo, anche se la capacità di indurre forme cliniche neuro-invasive sembra essere, ad oggi, limitata a poche e sporadiche segnalazioni. Anche questo virus si trasmette tra uccelli e mammiferi tramite zanzare infette (soprattutto del genere Culex). La malattia da virus Usutu può causare nell'uomo forme asintomatiche, forme influenzali e, nei casi più gravi, ma molto rari, meningo-encefaliti.



