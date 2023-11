Strage di Sinnai, sit-in fuori tribunale Roma per Zuncheddu

Sit-in fuori dal tribunale a Roma in occasione dell'udienza, davanti alla corte d'appello, per il caso di Beniamino Zuncheddu, 59 anni, condannato all'ergastolo e per il quale è in corso nella Capitale il processo di revisione. Con i familiari di Zuncheddu, in carcere da 33 anni, presenti all'esterno della cittadella giudiziaria anche militanti del Partito Radicale. L'uomo venne condannato al carcere a vita per l'omicidio di tre pastori avvenuto in Sardegna nel 1991 a Cuile is Coccus nel comune di Sinnai. Oggi è in programma l'audizione del testimone chiave, accusatore di Zuncheddu e unico superstite della strage, Luigi Pinna, di sua moglie Daniela Fadda e e del poliziotto che aveva condotto le indagini, Mauro Usai. "Chi sa deve parlare - afferma la sorella dell'imputato, Augusta -. Beniamino non c'entra niente con questa storia, è innocente. Lotterò fino all'ultimo respiro per ottenere la sua scarcerazione".

Il processo di revisione è nato dalle intercettazioni di un colloquio avuto in auto tra Pinna e la moglie dopo la convocazione del superstite in tribunale a Cagliari. Al centro del colloquio alcuni dubbi sul riconoscimento da parte di Pinna di Zuncheddu quale responsabile del triplice omicidio. Appena soccorso, Pinna aveva detto che non aveva potuto riconoscere l'assassino perchè aveva il volto coperto da una calza, poi però, dopo 40 giorni, aveva ritrattato affermando di aver riconoscito Zuncheddu. Lo aveva fatto grazie a una foto che era stata mostrata dal pm in fase di indagine. Tuttavia, secondo il difensore di Zuncheddu, avvocato Mauro Trogu, quella foto sarebbe stata mostrata al teste dall'agente Uda prima del colloquio con il pm. Falsa, dunque, per il legale, la prova regina che aveva portato alla condanna all'ergastolo dell'imputato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA