Ragazza molestata fuori da discoteca,caccia a maniaco a Cagliari

L'ha sorpresa alle spalle e l'ha molestata. Vittima della violenza sessuale una ragazza di 27 anni di Settimo San Pietro, comune della città metropolitana di Cagliari. L'episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica in via Newton a Cagliari. La giovane ha presentato una formale denuncia ai carabinieri di Sinnai, ma le indagini sono state avviate dai militari della Stazione di Pirri e della Compagnia di Cagliari.

Stando al racconto della vittima, un uomo incappucciato l'avrebbe afferrata alle spalle e molestata, appena uscita da una discoteca insieme ad alcune amiche. Lei ha urlato mettendo in fuga l'aggressore. I carabinieri stanno ora cercando di recuperare eventuali immagini delle telecamere della zona che potrebbero aver ripreso il molestatore.

Non si tratterebbe di un caso isolato. La corporatura e il modo in cui ha agito l'incappucciato ricorda quello del maniaco che questa estate a Cagliari ha aggredito con intenti sessuali alcune studentesse universitarie durante la manifestazione Ateneika e dopo una festa al parco di San Michele. Recentemente ci sarebbero stati anche altri episodi su cui le forze dell'ordine stanno indagando per capire se si tratti di un maniaco seriale.



