Pari opportunità, a Cagliari canali su Facebook e Instagram

Due nuovi canali su Facebook e Instagram per le Pari opportunità del Comune di Cagliari. Pagina e profilo sono attivi da oggi. L'obiettivo è quello di migliorare e velocizzare la comunicazione su notizie e segnalazioni. Tutto pronto in vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il prossimo 25 novembre.

Una iniziativa inserita nel calendario di "Feminas. Cagliari contro la violenza. Stop alla violenza sulle donne", predisposto dal Comune anche con la collaborazione delle scuole. "Uno strumento di comunicazione istituzionale - ha detto l'assessora delle Pari opportunità Marina Adamo parlando dei due canali social - complementare per il raggiungimento dell'obiettivo di sostenere e promuovere la cultura del rispetto e contrastare ogni fenomeno o manifestazione di violenza di genere e costruire un'effettiva parità capace di superare gli stereotipi di genere.

Attraverso questi strumenti puntiamo anche a dare visibilità alle organizzazioni che offrono supporto alle vittime".

Per la presidente della commissione comunale Pari opportunità, Stefania Loi, le due nuove nate pagine Facebook e Instagram rappresentano "un ulteriore e valido strumento per dare voce a tante persone, coordinare e promuovere le molteplici e differenti attività che l'amministrazione comunale di Cagliari porta avanti e favorire la sinergia tra i diversi enti e associazioni".



