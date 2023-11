Guida ubriaco,aggredisce Cc e tenta d'incendiare la propria auto

Hanno aggredito i carabinieri che li avevano fermati per un controllo e hanno cercato di incendiare la loro stessa auto che i militari stavano sequestrando. E' accaduto sabato a Sedilo, nell'Oristanese, all'interno dell'area di un distributore di benzina lungo la statale 131.

Due uomini sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale, il conducente deve anche rispondere di guida in stato di ebbrezza e tentato incendio. I militari dell'Arma hanno sottoposto l'automobilista alla guida al test con l'etilometro, scoprendo che aveva un tasso alcolico nel sangue pari a 1,75, oltre tre volte superiore a quanto previsto dalla norma.

Mentre i carabinieri si apprestavano a sequestrargli la vettura, l'uomo ha prima tentato di incendiarla, gettando della carta infuocata all'interno del vano motore accanto ai tubi di erogazione del carburante, poi li ha aggrediti colpendo alla nuca uno dei militari. Anche il passeggero si è scagliato contro gli uomini dell'Arma, ma è stato subito bloccato. I due sono finiti in manette, l'arresto è stato convalidato e sono stati rimessi in libertà ma con l'obbligo di dimora nella loro abitazione dalle 22 alle 6 del mattino.



