Cresce del 22% il turismo extralberghiero, bene il nord-est

Dall'affittacamere alla casa vacanza: il fatturato dell'extra-alberghiero del 2023 ha registrato tra giugno e ottobre un +22% rispetto allo scorso anno. Si divide in un più 9,44% relativo all'aumento delle prenotazioni e in un +11% di crescita di fatturato legato al prezzo. Il nord-est viaggia meglio di tutti, (+26%), Alghero registra un +10% e vola il Sud Sardegna con un notevole +20%.

Benissimo Cagliari (con venti milioni di fatturato) e Quartu Sant'Elena, molto bene Castiadas, ottimo con un salto in avanti in termini quantitativi pari a un +305.

Sono alcuni dei dati della stagione turistica estiva appena terminata vista dalla "cassa" di proprietari o gestori di appartamenti, case vacanze, ville, b&b, affittacamere e property manager. I numeri sono stati illustrati in occasione della presentazione della fiera Extra 2023, in programma il 17, 18 e 19 novembre a Cagliari alla Manifattura Tabacchi. In programma, nell'Expo dell' extralberghiero, workshop ed eventi istituzionali sui temi chiave del turismo in Sardegna.

"Il 2023 - ha detto l'assessore regionale del Turismo Gianni Chessa - è l'anno dei record: chiuderemo con un milione in più di arrivi rispetto al 2022. Quello dell'extralberghiero è stato il tema di quest'anno. Ma i numeri parlano chiaro: di fronte a questi dati sugli arrivi non possiamo che pensare che i turisti stiano cercando, oltre gli hotel, altre possibilità: di certo non dormono in strada".

Ventiseimila in Sardegna gli operatori dell'extralberghiero.

"I numeri - ha detto Maurizio Battelli, socio fondatore e presidente dell'associazione Extra - parlano di una stagione turistica soddisfacente in cui gli eventi, specie nei periodi di spalla, hanno fatto la differenza. Considerando che si viaggia a basso regime, dal momento che il settore è circa al cinquanta per cento della piena occupazione, i margini di crescita sono ancora ampi. La differenza la faranno i collegamenti con le destinazioni europee internazionali".



