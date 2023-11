Raccolta fondi per 2000 bimbi in difficoltà economica

Prima l'emergenza economica legata alla pandemia. Poi le bollette e la benzina alle stelle.

Ora guerre e inflazione che rendono tutto più caro. Risultato: famiglie in difficoltà, soprattutto quelle con bambini. Da queste premesse parte la richiesta di aiuto di Domus de Luna.

Attualmente ci sono duemila bimbi e ragazzi registrati per la spesa solidale che tutte le settimane la onlus consegna con il servizio chiamato "Ti Abbraccio". Trecento sono piccoli da 0 a 3 anni. Per questo Domus de Luna ha pensato di realizzare "Un Piccolo Abbraccio", una raccolta fondi per sostenere quelle famiglie con bambini che non riescono a portare un pasto in tavola per i propri figli. In particolare per acquistare latte, pannolini, omogeneizzati e prodotti per l'infanzia. Si può donare con sms e chiamare al numero solidale 45592.

Dal 13 al 30 novembre la richiesta è quella di dare una mano, usando il numero, donando on line (link al dona ora), facendo un bonifico (IBAN IT35U0101504801000070473835).

Una campagna concreta di sostegno a famiglie in condizioni di povertà e con figli molto piccoli. "Un'emergenza che non è più un'emergenza- spiega Domus de Luna- Che merita risposte diverse da parte delle istituzioni, che speriamo presto e finalmente diventi priorità nel governo della cosa pubblica. Nel frattempo, non giriamo la faccia dall'altra parte, cerchiamo di fare la cosa giusta".



