La spesa media per la tassa rifiuti nell'Isola è 340 euro, +3,5%

È di 340 euro la tassa per i rifiuti pagata nel 2023 da una famiglia sarda, venti euro in più rispetto ai 320 della media nazionale, con alcune differenze tra i capoluoghi. Si va dai 410 euro di Cagliari ai 296 di Oristano.

In Sardegna, la tariffa è aumentata del 3,5% rispetto al 2022, e a Nuoro in particolare si registra un incremento del 7,6%. È il quadro che emerge dalla annuale rilevazione dell'Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva.

Rispetto al 2022 si registra un incremento della spesa del 3,5 per cento: l'anno scorso la spazzatura costava 329 euro.

Nessuna variazione a Cagliari e Oristano, rispettivamente città più cara ed economica nell'isola.

Mentre si registra un'impennata anche a Sassari, da 294 a 316 euro con una crescita del 7,5%.



